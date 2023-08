Predsedničine odnose z javnostmi prevzema Vesna Drole

Ljubljana, 29. avgusta - Mesto vodje službe z odnose z javnostmi in protokol v uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar bo s 1. septembrom prevzela Vesna Drole, so za STA potrdili v predsedničinem uradu. Drole je bila dolgoletna vodja službe za odnose z javnostmi na notranjem ministrstvu in Generalni policijski upravi.