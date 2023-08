Ameriška ministrica za trgovino Kitajsko pozvala k skupnem reševanju globalnih vprašanj

Peking, 29. avgusta - Peking in Washington morata sodelovati pri reševanju globalno pomembnih vprašanj, kot so na primer podnebne spremembe in umetna inteligenca, je po današnjem srečanju s kitajskim premierjem Li Qiangom dejala ameriška ministrica za trgovino Gina Raimondo. Ob tem je poudarila pomen odprte komunikacije med državama.