Gibanje Vera in luč v Sloveniji obeležuje 40-letnico delovanja

Brezje, 2. septembra - Gibanje Vera in luč, ki skrbi za duhovno oskrbo otrok in odraslih s posebnimi potrebami, letos v Sloveniji obeležuje 40 let delovanja. Ob tej priložnosti bo danes na Brezjah slovesna maša, ki jo bo vodil pomožni škof Anton Jamnik. Gibanje je sicer nastalo iz potrebe po duhovni oskrbi oseb, ki so se čutile izključene, pravi Kristina Mlinarič.