Po mnenju Evropske komisije mora širitev EU temeljiti na dosežkih držav kandidatk

Bruselj, 29. avgusta - Na Evropski komisiji danes niso želeli neposredno komentirati izjave predsednika Evropskega Sveta Charlesa Michela, da morajo biti EU in države kandidatke do leta 2030 pripravljene na širitev unije. Poudarili so, da mora širitev temeljiti na dosežkih držav kandidatk v okviru pristopnega procesa.