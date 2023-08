V nekaterih delih Hrvaške letos štirikrat več komarjev kot lani

Zagreb, 29. avgusta - Notranjost Hrvaške se letos spopada s štirikrat večjim številom komarjev kot lani. Največ jih je na območju Osijeka in Zagreba, kjer so na povečano število vplivali visok vodostaj Drave ter nepokošena trava in odpadki, je za hrvaški časnik Jutarnji list ocenil profesor biologije z univerze v Osijeku Branimir Hackenberger Kutuzović.