Nemci nabrušeni v drugi del tekmovanja proti Sloveniji

Manila/Okinava/Džakarta, 29. avgusta - Nemški košarkarji so se na svetovnem prvenstvu, ki poteka na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji, uvrstili v nadaljevanje tekmovanja, kjer se bodo med drugim po vsej verjetnosti pomerili proti Slovencem. Nemci so danes v Okinavi premagali še Finsko s 101:75 in si prvič v zgodovini s tremi zmagami SP zagotovili napredovanje v drugi del.