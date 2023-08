Zaradi možnosti poplav in plazov za Koroško Arso izdal rdeče opozorilo

Ljubljana, 29. avgusta - Zaradi možnosti poplav in plazov je Agencija za okolje (Arso) izdala rdeče opozorilo za Koroško. Padavine bodo namreč vztrajale do sredinega jutra, ob že namočeni podlagi pa lahko pride do ponovnega poplavljanja in proženja plazov tudi tam, kjer se do zdaj niso prožili. Za javno alarmiranje lahko občine uporabljajo sireno.