Delodajalci do prvega roka za subvencioniranje višje sile in čakanja na delo oddali 1842 vlog

Ljubljana, 29. avgusta - Potem ko se je v ponedeljek iztekel prvi rok za koriščenje ukrepov državnega subvencioniranja višje sile in čakanja na delo, ki ju je ob poplavah predvidela novela zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, so na Zavodu RS za zaposlovanje od delodajalcev skupaj prejeli 1842 vlog za 13.199 oseb, so pojasnili za STA.