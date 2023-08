Dokumentarec o Petru Dohertyju s premiero na züriškem festivalu

Zürich, 30. avgusta - Na filmskem festivalu v Zürichu, ki poteka med 29 septembrom in 1. oktobrom, bo svetovno premiero doživel dokumentarni film o glasbeniku Petru Dohertyju. Dokumentarec Stranger in My Own Skin je opisan kot intimen filmski portret škandaloznega življenja rock zvezdnika, piše ameriška filmska revija Variety.