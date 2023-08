Ljubljanska borza dopoldne z negativnim predznakom

Ljubljana, 29. avgusta - Trgovanje na Ljubljanski borzi dopoldne poteka z negativnim predznakom. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,59 odstotka. Največ, prek pet odstotkov, so nazadovale delnice Luke Koper, skoraj odstotek so zdrsnile tudi delnice Krke. Te so tudi najprometnejše. Dopoldne jih je lastnika zamenjalo za več kot 300.000 evrov.