Na Savi pri Sneberjah rekordna kolonija peščenih lastovk, mnoga legla uničile poplave

Ljubljana, 29. avgusta - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je s finančno podporo Mestne občine Ljubljana letos na Savi pri Sneberjah z urejanjem peščenih brežin vzpostavilo rekordno kolonijo breguljk oz. peščenih lastovk v državi. Potem ko so jih lani poleti našteli 15 parov, so jih letos 1300. So pa avgustovske poplave uničile mnoga legla.