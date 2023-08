Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini junija manjši

Ljubljana, 29. avgusta - Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil junija manjši tako na mesečni kot na medletni ravni. V obeh primerjavah je najbolj upadel v prometu in skladiščenju. V prvem polletju pa so storitvene dejavnosti in trgovina skupaj medletno sklenile s plusom, je danes objavil državni statistični urad.