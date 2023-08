Ob močnem dežju ljubljanski podvozi zaliti, rešitev tudi prostor za ponikalnico

Ljubljana, 29. avgusta - Neurje je danes in v ponedeljek zalilo številne podvoze v Ljubljani, ki so poplavljeni ob vsakem močnem dežju. Ljubljanski župan Zoran Janković je na novinarski konferenci dejal, da stroka rešitev vidi odvajanju padavinskih voda v ponikalnico pred podvozom, občina pa bo o tem razmislila, ko bodo za to našli ustrezen prostor in način izvedbe.