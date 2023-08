V človeških možganih prvič našli živega črva

Sydney, 29. avgusta - Znanstveniki so sporočili, da so prvič v zgodovini v človeških možganih našli živega črva. Avstralski zdravniki so povedali, da so lani med operacijo v Canberri Avstralki v čelnem režnju možganov našli živo, osem centimetrov dolgo glisto. Opozorili so, da primer izpostavlja povečano nevarnost prenosa bolezni in okužb z živali na človeka.