Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 2. septembra - Pri Beletrini so izdali prevod literarnega prvenca Ane Marwan z naslovom Lipitsch, pri Hiši knjig, Slovenskem veganskem društvu pa knjigo ameriške avtorice Melanie Joy Zakaj ljubimo pse, jemo pujse in nosimo krave. Založba Miš je izdala knjigo za najmlajše Naokokoli, pod katero se podpisujeta Maša Ogrizek in ilustrator Miha Hančič.