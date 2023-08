Za predplačilo gospodarske škode v poplavah nujna vloga do 1. septembra

Ljubljana, 29. avgusta - Ministrstvo za gospodarstvo vse, ki so v avgustovskih poplavah utrpeli gospodarsko škodo, poziva, naj čim prej oddajo oceno škode in naj ne čakajo na zadnji dan, ki je za predplačila 1. september. Z gospodarskimi zbornicami in združenji bodo podrobnosti o pomočeh in izpolnjevanju obrazcev znova predstavili na spletnem seminarju.

Oceno škode lahko prijavijo vsi subjekti - gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zadruge, zavodi, z izjemo tistih, ki sodijo v primarni sektor kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture.

Za prijavo škode ni treba imeti sedeža ali poslovne enote v prizadeti občini, saj med upravičena podjetja sodijo tudi vsa tista podjetja, ki so v prizadetih občinah utrpela škodo. Uprava RS za zaščito in reševanje kot potencialno prizadete občine opredeljuje občine v dolenjski, gorenjski, koroški, osrednjeslovenski, notranjski, pomurski, podravski, posavski, severnoprimorski, vzhodno- in zahodnoštajerski in zasavski regiji.

Predmet ocene škode je lahko tudi stroji in oprema, ki je bila pred nesrečo računovodsko že amortizirana, vendar je še zmeraj imela tržno ali uporabno vrednost. Slednje bodo upravičenci v nadaljevanju dokazovali s cenilnimi zapisniki, pojasnjujejo na ministrstvu.

Obrazci in navodila ter pogosta vprašanja z odgovori so na voljo na podstrani ministrstva sta.si/qNN6WF.

Podrobnosti bo ministrstvo skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Trgovinsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije na današnjem drugem spletnem seminarju med 15. in 17. uro na povezavi sta.si/qrVtc5.

Rok za oddajo oceno škode za subjekte, ki želijo predplačilo pomoči, je 1. september, za ostale pa 20. september.