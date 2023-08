Azijske borze tudi danes v zelenem

Tokio, 29. avgusta - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes drugi dan zapored zvišali. Najvišji rast beležijo na Kitajskem, kjer si oblasti prizadevajo spodbuditi trg, med drugim so znižale pristojbine za trgovanje z delnicami. Trg ta teden čaka na podatke v ZDA, ki so pomembni za odločitve glede obrestih mer, poročajo tuje tiskovne agencije.