Kaja Juvan zadovoljna s svojim nastopom v uvodnem dvoboju OP ZDA

New York, 29. avgusta - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v uvodnem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku z nagradnim skladom 60 milijonov evrov po uri in 30 minutah premagala 29. nosilko iz Italije Elisabetto Cocciaretto s 6:2 in 7:5. Ljubljančanka je bila zelo zadovoljna po uvodnem dvoboju.