V Zgornji in Spodnji Savinjski dolini ponedeljkovo neurje ni povzročilo škode

Ljubno ob Savinji/Luče/Braslovče, 29. avgusta - V Zgornji in Spodnji Savinjski dolini ponedeljkovo neurje ni povzročilo skoraj nobene škode. Na tem območju ni bilo veliko dežja, malo je grmelo, vodotoki pa niso preveč porasli. Ponekod so imeli šest do sedem gasilskih intervencij, predvsem zaradi zalitih kletnih prostorov in naraslih meteornih vod, a so zadeve gasilci zelo hitro sanirali.