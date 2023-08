Kim v luči vojaških vaj ZDA in Južne Koreje napovedal krepitev pomorskih sil

Pjongjang, 29. avgusta - ZDA, Južna Koreja in Japonska so danes izvedle skupne pomorske vaje protiraketne obrambe, da bi se zoperstavile jedrskim in raketnim grožnjam Pjongjanga. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je očital ZDA, da z vajami povečujejo tveganje jedrske vojne ter napovedal krepitev severnokorejskih pomorskih sil, poročajo severnokorejski državni mediji.