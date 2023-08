Pregled - šport, 28. 8. (ponedeljek)

OKINAVA - Košarkarji Slovenije so po pričakovani uvodni zmagi proti Venezueli v drugem krogu svetovnega prvenstva na Okinavi premagali Gruzijo in si zagotovili prvo mesto v prvem delu, ki je praktično predpogoj za uvrstitev v četrtfinale. Rezultat je bil 88:67 (16:17, 45:33, 63:50). Luka Dončić je bil znova prvi strelec Slovenije. Zbral je 34 točk, deset skokov in šest podaj. Poleg slovenskih košarkarjev so druge zmage v skupinskem delu danes dosegli še Američani, Srbi in Španci.

ARCALIS - Belgijski as Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Surie do Arinsala v Andori (158,5 km) je 23-letnik ugnal Danca Jonasa Vingegaarda in Španca Juana Ayusa. Slovenski zvezdnik Primož Roglič je etapo končal na četrtem mestu.

NEW YORK - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v uvodnem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku z nagradnim skladom 60 milijonov evrov po uri in 30 minutah premagala Italijanko Elisabetto Cocciaretto s 6:2 in 7:5. V naslednjem krogu jo čaka Američanka Lauren Davis, ki je bila boljša od Črnogorke Danke Kovinić s 6:2 in 6:2.

NEW YORK - Španski teniški igralec Roberto Carballes Baena je v prvem krogu turnirja za grand slam v New Yorku po dveh urah in 38 minutah premagal četrtopostavljenega Danca Holgerja Runeja s 6:3, 4:6, 6:3 in 6:2. Lanska zmagovalka odprtega prvenstva ZDA in trenutno prva teniška dama na svetu, Poljakinja Iga Swiatek, je prepričljivo v prvem krogu premagala Švedinjo Rebecco Peterson s 6:0 in 6:1.

BOLOGNA - Italijanska moška odbojkarska reprezentanca je z zmago nad Belgijo začela letošnje evropsko prvenstvo v Italiji, Bolgariji, Severni Makedoniji in Izraelu. Branilci naslova in favoriti prvenstva so v uvodni tekmi prvenstva slavili s 3:0 (17, 18, 15)

FIRENCE/BRUSELJ - Z današnjima zadnjima dvobojema osmine finala so znane vse reprezentance, ki bodo igrale v četrtfinalu odbojkarskega evropskega prvenstva za ženske v Belgiji, Italiji, Nemčiji in Estoniji. V četrtfinale so se uvrstile Italijanke, Francozinje, Turkinje, Poljakinje, Nizozemke, Bolgarke, Srbkinje in Čehinje.

BAKU - Slovenski strelec Robert Markoja je na svetovnem prvenstvu v Bakuju s 582 krogi osvojil deveto mesto v disciplini velikokalibrska puška trojni položaj 300 metrov. Poleg njega je nastopil tudi Rajmond Debevec, ki je v nedeljo osvojil zlato odličje v ležečem položaju na 300 metrov, 60-letni Ljubljančan je s 578 krogi tekmo končal na 17. mestu.

LJUBLJANA - Španec Carlos Alcaraz je pred začetkom zadnjega teniškega turnirja za veliki slam v sezoni v New Yorku ohranil prvo mesto na svetovni jakostni lestvici ATP. Srb Novak Đoković za številko 1 na svetu na lestvici ATP zaostaja vsega 20 točk. Španec jih ima 9815, srbski teniški igralec pa 9795. Slovenci so daleč od najvišjih mest, v prvi tisočerici sta le dva igralca, Blaž Rola na 468. mestu in Bor Artnak na 606.

LJUBLJANA - Poljska teniška igralka Iga Swiatek, ki na svetovni lestvici WTA vodi od 4. aprila lani, še naprej ostaja številka 1 na svetu. Druga je Belorusinja Arina Sabalenka. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan, ki si je priborila nastop na glavnem žrebu grand slama v New Yorku je napredovala za eno mesto in je 146. V kvalifikacijah je nastopila tudi Tamara Zidanšek, ta je najboljša Slovenka 118. mestu.