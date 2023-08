Newyorške borze končale v zelenem

New York, 28. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Tečaji delnic so v ponedeljek napredovali in nadaljevali okrevanje od prejšnjega tedna, potem ko je predsednik Federal Reserve Jerome Powell začrtal zmerno usmeritev denarne politike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.