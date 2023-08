Španec Carballes Baena izločil četrtega nosilca Runeja

New York, 28. avgusta - Španski teniški igralec Roberto Carballes Baena je v prvem krogu turnirja za grand slam v New Yorku po dveh urah in 38 minutah premagal četrtopostavljenega Danca Holgerja Runeja s 6:3, 4:6, 6:3 in 6:2. Tridesetletnega Španca v naslednjem krogu čaka zmagovalec rusko-češkega obračuna Aslan Karacev - Jiri Lehecka.