Padavine popoldne prešle osrednji del Slovenije, geologe skrbijo plazovi

Ljubljana/Medvode, 28. avgusta - Popoldne sta močno deževje in veter zajela tudi osrednji del Slovenije. V prestolnici je voda zalila več kleti in zastala na nekaterih cestah in podvozih, pozorno pa spremljajo tudi naraščajočo Gradaščico, ki je poplavila tudi ob zadnji ujmi. Na preži so tudi v Medvodah, kjer občane med drugim opozarjajo na večjo možnost vnovične aktivacije plazov.