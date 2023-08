Tuje tiskovne agencija o Sloveniji (28. 8.)

Ljubljana, 28. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odprtju 18. Blejskega strateškega foruma, na katerem je premier Robert Golob dejal, da se bo širitveni proces Evropske unije v prihodnjih letih pospešil. Poročale so tudi o nevihti z močnim dežjem, ki je danes rohnela ob slovenskem Jadranu in zahodu države.