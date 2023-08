Reke Reka, Sora in pritoki Ljubljanice že dosegle veliko vodnatost

Ljubljana, 28. avgusta - Ob nalivih hitro naraščajo Reka, Sora in pritoki Ljubljanice, ki so že dosegle veliko vodnatost, navaja Arso. Narašča tudi Sava v zgornjem toku in njeni pritoki z alpskim zaledjem. Ponoči in v torek bodo naraščale reke v osrednji in severni Sloveniji. Možna so zlasti razlivanja rek na izpostavljenih območjih, še napoveduje Arso.