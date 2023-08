Pregled - svet, 28. 8. (ponedeljek)

BLED - Evropska unija mora biti do leta 2030 pripravljena na širitev, je v nagovoru na Blejskem strateškem forumu (BSF) dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Do takrat pa morajo biti pripravljene tudi bodoče članice, je dodal. Pri tem morata obe strani opraviti svojo domačo nalogo, je še povedal.

KIJEV/POLTAVA - Oblasti v Kijevu so sporočile, da sta v nočnem ruskem raketnem napadu na industrijski obrat v osrednji ukrajinski regiji Poltava umrli dve osebi, več pa je bilo ranjenih. Poleg tega ukrajinske sile trdijo, da so osvobodile vas Robotine na južni fronti.

MOSKVA - Rusija je glede na navedbe obrambnega ministrstva ponoči sestrelila dva brezpilotna letalnika v regiji Brjansk, blizu meje z Ukrajino. Ob tem je Moskva za napad okrivila Kijev. Z ministrstva so sporočili, da jim je uspelo preprečiti poskus Kijeva, da izvede napade z brezpilotnimi letalniki na poslopja na območju Rusije.

TRIPOLI - V Libiji so izbruhnili protesti, potem ko je Izrael sporočil, da se je zunanji minister Eli Kohen srečal z libijsko kolegico Najlo Mangoush, čeprav državi nimata vzpostavljenih diplomatskih odnosov. Libijski premier Abdul-Hamid Dbeibeh je zaradi tega že suspendiral zunanjo ministrico in napovedal, da bodo proti njej uvedli preiskavo.

WASHINGTON - Zvezna sodnica Tanya Chutkan je za datum začetka sojenja nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi obtožb poskusov sprevračanja rezultatov predsedniških volitev leta 2020 določila 4. marec 2024. Sojenje se bo začelo le dan pred t. i. "super torkom", ko bo več kot deset zveznih držav na republikanskih primarnih volitvah izbiralo kandidata za predsedniške volitve 2024.

VARŠAVA - Poljska in baltske države so od Belorusije zahtevale, naj izžene pripadnike ruske najemniške vojske Wagner s svojega ozemlja, je sporočil poljski notranji minister Mariusz Kaminski in opozoril na nevarnost, ki jo predstavlja navzočnost Wagnerja. Države so Minsk pozvale tudi, naj nezakonite priseljence vrne v njihove matične države.

PEKING - Stabilen odnos med ZDA in Kitajsko je izjemnega pomena, je po srečanju s kitajskim kolegom izpostavila ameriška ministrica za trgovino Gina Raimondo. Gre za zadnjega v nizu visokih obiskov ameriške administracije na Kitajskem, še letos naj bi se sestala tudi predsednika Joe Biden in Xi Jinping.

PARIZ/NIAMEY - Francoski veleposlanik v Nigru Sylvain Itte je ostal v prestolnici Niamey kljub ultimatu vojaške hunte, ki je julija prevzela oblast v tej državi in se je na daljavo pridružil nagovoru francoskega predsednika Emmanuela Macrona veleposlanikom. Itteju so namreč voditelji hunte minuli petek dali na voljo 48 ur, da zapusti svoj položaj in odide iz Nigra.

MOSKVA - Ruska varnostna služba (FSB) je sporočila, da so aretirali ruskega državljana Roberta Šonova, nekdanjega zaposlenega na ameriškem konzulatu v Vladivostoku, zaradi suma, da je Washingtonu predajal informacije o vojni v Ukrajini. To naj bi počel od septembra lani.

GENOVA/PARIZ/CELOVEC - Celoten severni del Italije se je soočal s težavami zaradi obilnih padavin, neurij z močnimi vetrovi, poplav in zemeljskih plazov. V Genovi je v le eni uri padlo 80 milimetrov dežja, nad Trstom se je razbesnelo neurje z močnimi sunki vetra. V Franciji so zaradi zemeljskega plazu v dolini Maurienne v Alpah ustavili železniški promet med Francijo in Italijo. Vremenska fronta je dosegla tudi Avstrijo, kjer je na Tirolskem deževje povzročilo poplave ter ohromilo cestni in železniški promet, na Koroškem je 1500 gospodinjstev ostalo brez elektrike.

PALERMO - Na italijanskem otoku Sicilija je ponoči izbruhnilo več požarov. Že v nedeljo so morali zaradi požara začasno zapreti letališče v Trapaniju, kasneje pa so preventivno zaprli tudi več cest. Gasilcem je ob pomoči šestih kanaderjev in petih helikopterjev za gašenje uspeli izboljšati razmere, najbolj kritične so ostale na območju mesta Messina.

ATENE - Blizu grškega otoka Lezbos v Egejskem morju je v nesrečah dveh čolnov umrlo pet migrantov, skupno 54 ljudi pa so rešili, je sporočila grška obalna straža. Preživele so prepeljali v Mitilene, glavno mesto na Lezbosu, ki leži ob eni najprometnejših prehodnih poti za migrante, ki prihajajo iz Turčije.

PARIZ - Dekleta z začetkom novega šolskega leta v francoskih šolah ne bodo smela več nositi abaj, tradicionalnih muslimanskih oblačil, podobnih ogrinjalom, je v nedeljo sporočil francoski minister za izobraževanje Gabriel Attal. Kot je pojasnil, naj bi ta oblačila kršila sekularno zakonodajo na področju izobraževanja.

VARŠAVA - Poljska policija je v nedeljo na severovzhodu države aretirala moška, ki sta z oddajanjem radijskih signalov za prisilno zaustavitev vlakov povzročala motnje v železniškem prometu. Po navedbah poljskih medijev incident osvetljuje težave železniških komunikacijskih sistemov na Poljskem, kjer za signale za prisilno zaustavljanje vlakov še vedno uporabljajo odprte radijske frekvence.