Branilka naslova v New Yorku zanesljivo v 2. krog

New York, 28. avgusta - Lanska zmagovalka odprtega prvenstva ZDA in trenutno prva teniška dama na svetu, Poljakinja Iga Swiatek, je prepričljivo začela turnir v New Yorku. V prvem krogu je brez težav premagala Švedinjo Rebecco Peterson s 6:0 in 6:1, v drugem pa jo čaka Avstralka Daria Saville, ki je bila boljša od Američanke Clervie Ngounoue s 6:0 in 6:2.