Znane vse četrtfinalistke ženskega odbojkarskega EP

Firence/Bruselj, 28. avgusta - Z današnjima zadnjima dvobojema osmine finala so znane vse reprezentance, ki bodo igrale v četrtfinalu odbojkarskega evropskega prvenstva za ženske v Belgiji, Italiji, Nemčiji in Estoniji. V četrtfinale so se uvrstile Italijanke, Francozinje, Turkinje, Poljakinje, Nizozemke, Bolgarke, Srbkinje in Čehinje.