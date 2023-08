Hrvaška vojska bo v Sloveniji postavila začasni most

Zagreb/Bled, 28. avgusta - Hrvaška vojska bo prihodnji teden v Lačji vasi v občini Nazarje postavila začasni most na kraju, kjer se je med nedavno ujmo porušil most, so danes sporočili s hrvaškega obrambnega ministrstva. Postavitev mostu je na Bledu, kjer se udeležuje Blejskega strateškega foruma, danes napovedal tudi hrvaški premier Andrej Plenković.