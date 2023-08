Roglič četrti, Evenepoelu prva gorska etapa in skupno vodstvo

Arcalis, 28. avgusta - Belgijski as Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Surie do Arinsala v Andori (158,5 km) je 23-letnik ugnal Danca Jonasa Vingegaarda in Španca Juana Ayusa. Slovenski zvezdnik Primož Roglič je etapo končal na četrtem mestu.