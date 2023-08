Zaradi močnega deževja v Avstriji težave na Tirolskem in Koroškem

Dunaj, 28. avgusta - Avstrijski deželi Tirolsko in Koroško je danes dosegla vremenska fronta iz Italije. Na Tirolskem je obilno deževje povzročilo poplave ter ohromilo cestni in železniški promet. Na terenu pa je trenutno okoli 4000 gasilcev. Na Koroškem so medtem gasilci posredovali že 40-krat, približno 1500 gospodinjstev je ostalo brez elektrike.