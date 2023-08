Mateja Erman nova predsednica uprave Name

Ljubljana, 28. avgusta - Vodenje uprave družbe Nama bo septembra prevzela Mateja Erman. Nadzorniki so jo danes imenovali za petletno obdobje, potem ko so potrdili sporazum o prenehanju mandata dosedanji predsednici uprave Simoni Kozjek. Na seji so nadzorniki potrdili tudi polletno poslovanje; Nama je na ravni skupine beležila slabih 214.000 evrov čistega dobička.