Konec tedna v Posavju pri nezakonitem prečkanju meje ujeli okoli 760 tujcev

Brežice/Črnomelj, 28. avgusta - Policisti Policijske uprave Novo mesto so konec minulega tedna pri nezakonitem prehodu meje ujeli 761 migrantov. Večino so obravnavali na območju Posavja, sedem pa na območju policijske postaje Črnomelj, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Postopki s tujci še niso zaključeni.