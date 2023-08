Newyorške borze uvodoma nad gladino

New York, 28. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodu današnjega trgovanja dvignili nad gladino. Med vlagatelji še vedno odmeva petkov govor predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla glede nadaljnjega zviševanja obrestnih mer, prav tako so pozdravili nove ukrepe Kitajske za spodbujanje gospodarstva.