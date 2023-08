Nevihte zaenkrat v zahodni polovici države

Koper/Nova Gorica, 28. avgusta - Nevihtni pasovi so zaenkrat zajeli zahodno Slovenijo in z intenzivnimi padavinami sežejo vse do severa države. Po napovedih Arsa bodo dosegli tudi osrednjo in vzhodno Slovenijo. Na Obali padavinska in zaledna voda že poplavlja na več območjih, težave je povzročil tudi veter. Zvečer bodo narasli hudourniki v zahodnem in osrednjem delu države.