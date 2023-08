Pobuda za kolesarjenje v službo tudi jeseni

Ljubljana, 28. avgusta - Nacionalna pobuda Polni zagona kolesarimo v službo, ki se ji je v spomladanski izvedbi pridružilo več kot 1200 kolesarjev, bo potekala tudi jeseni, in sicer od danes do 6. oktobra. Šesttedenski izziv je po navedbah organizatorjev priložnost za spremembo navad in prispevek k bolj trajnostni mobilnosti.