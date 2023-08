Iz Trsta bodo v druge dele Italije premestili 200 migrantov

Trst, 28. avgusta - Župan Trsta Roberto Dipiazza je danes povedal, da bodo zaradi pomanjkanja namestitvenih kapacitet v druga italijanska mesta premestili okoli 200 migrantov, ki sedaj živijo na ulicah Trsta. To mu je v nedeljo sporočil notranji minister Matteo Piantedosi, je dejal in ocenil, da je to "dober rezultat", poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.