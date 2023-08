V Lenartu moški pred lokalom streljal s pištolo

Lenart, 28. avgusta - V soboto zvečer je 58-letni moški pred gostinskim lokalom v bližini Lenarta v Slovenskih goricah streljal s pištolo, nato pa se odpeljal s kraja. V streljanju ni bil nihče poškodovan. Moškega so policisti izsledili in prijeli doma, kjer so opravili hišno preiskavo in odkrili več kosov nedovoljenega orožja, so sporočili s PU Maribor.