EIB bo Sloveniji za pomoč po poplavah donirala 200.000 evrov

Luxembourg, 28. avgusta - Evropska investicijska banka (EIB) bo prek Inštituta EIB približno 500 družinam, ki so jih prizadele poplave v Sloveniji, namenila 200.000 evrov pomoči. Donacija bo pomagala pri pripravah na zimske mesece in izvajanju obšolskih dejavnosti za otroke. Pomoč pa bo namenjena predvsem prebivalcem gorenjske in štajerske regije, je danes sporočila banka.