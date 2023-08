Tudi na Hrvaškem danes opozorila pred neurji

Zagreb, 28. avgusta - Na Hrvaškem so zaradi vremenske fronte, ki je dopoldne že zajela Istro, izdali opozorila za celotno državo. Oranžno opozorilo velja vse regije z izjemo Jadranske obale, ki je v rumenem. Državni hidrometeorološki zavod opozarja pred lokalnimi nalivi, orkanskim vetrom, udari strel in točo, pri Rovinju pa so opazili tudi vodno trombo.