United Group zaključila prodajo mobilne infrastrukture v Sloveniji, Bolgariji in na Hrvaškem

Amsterdam/Ljubljana, 28. avgusta - Medijska in telekomunikacijska skupina United Group s sedežem v Amsterdamu, ki je prek telekomunikacijskega operaterja Telemach, več medijskih hiš in platforme Shoppster prisotna tudi v Sloveniji, je zaključila prodajo 100 odstotkov svoje infrastrukture mobilnih stolpov v Bolgariji, Sloveniji in na Hrvaškem. Kupec je savdsko podjetje Tawal.