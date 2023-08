Na paralimpijskih igrah v Parizu najmanj trije Slovenci

Ljubljana, 28. avgusta - Natanko leto dni je do začetka 17. poletnih paralimpijskih iger, ki bodo med 28. avgustom in 8. septembrom 2024 potekale v Parizu. Že zdaj je jasno, da bodo na igrah Slovenijo zanesljivo zastopali Živa Lavrinc v paralokostrelstvu, Dejan Fabčič v paralokostrelstvu in Franček Gorazd Tiršek v parastrelstvu.