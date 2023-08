Zaradi plazu v Alpah ustavili železniški promet med Francijo in Italijo

Pariz, 28. avgusta - Zaradi zemeljskega plazu v dolini Maurienne v francoskih Alpah so ustavili železniški promet med Francijo in Italijo, so danes sporočile lokalne oblasti. Po napovedih bo železniški promet ustavljen najmanj do četrtka. Plaz je zasul tudi nekatere ceste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.