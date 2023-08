Za več delov Avstrije opozorila pred deževjem in neurji

Innsbruck, 28. avgusta - V Avstriji so zaradi prihajajoče vremenske fronte iz Italije izdali opozorila za več delov države, saj obstaja nevarnost plazov in poplav. Največ padavin pričakujejo predvsem na zahodu in jugu države, kjer bi lahko nevšečnosti povzročale tudi nevihte, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.