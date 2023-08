Slovenska kegljaška prvaka na svetovni pokal v Apatin

Ljubljana, 28. avgusta - V treh klubskih kegljaški pokalih bo od 2. do 7. septembra nastopilo kar osem slovenskih predstavnikov. Državna prvaka, kegljačice kamniškega Calcita in kegljači mariborskega Konstruktorja, bodo skušali doseči odmeven uspeh in uvrstitev v finale na tekmovanju za svetovni pokal v Apatinu v Srbiji.