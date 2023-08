Policija in otroci v Novem mestu prikazali, kako se varno gibati v prometu

Novo mesto, 28. avgusta - Predstavniki AMZS so danes skupaj s policijo in novomeškim avto-moto društvom v Novem mestu opozorili, da se otroci znova vračajo v šolske klopi. V ta namen so policisti skupaj z otroki vrtca Pedenjped iz Bršljina prikazali, kako je treba varno prečkati cesto in se gibati po šolskih in drugih poteh.