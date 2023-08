V odbojki na Ljubljanici najboljši Slovenki Tajda in Nina Lovšin

Ljubljana, 28. avgusta - Slovenski odbojkarici Tajda in Nina Lovšin sta zmagovalki prvega turnirja v odbojki na vodi re:do Volleyball on Water, ki ga je gostila Ljubljana. V moški konkurenci sta slavila Čeha Martin Melmuka in Adam Štoček. Prvi turnir v odbojki na vodi na svetu je potekal konec minulega tedna na igrišču potopljenem tik pod gladino reke Ljubljanice.