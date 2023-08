V hiši v okolici Maribora odkrili prostore za gojenje konoplje

Maribor, 28. avgusta - Kriminalisti so v petek opravili hišno preiskavo v stanovanjski hiši v okolici Maribora in ob tem pri 41-letnem moškem in 39-letni ženski odkrili štiri prirejene prostore za gojenje konoplje in 12 sadik te prepovedane droge. Zoper osumljena bodo po napovedih podali kazensko ovadbo zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.