Atletico Mineiru po 86 letih priznali naslov prvaka

Rio de Janeiro, 28. avgusta - Nogometni klub Atletico Mineiro je čakal kar 86 let, da mu je brazilska nogometna zveza priznala naslov državnega prvaka iz leta 1937, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Skupaj z naslovoma iz let 1971 in 2001 ima klub zdaj v vitrinah tri pokale za osvojeni državni naslov.